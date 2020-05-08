Псковский губернатор рассказал, из-за кого власти не смогли снять запрет на участие прихожан в церковных службах

8 Май 2020 2020-05-08T12:16:18+03:00

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В Псковской области настоятели храмов, которые допустили участие прихожан в службах внутри храмов без соблюдения социальной дистанции, были оштрафованы, но из-за них власти не смогли с 6 мая разрешить участие прихожан в службах на прихрамовой территории. Об этом в очередной серии видеоответов на наиболее часто задаваемые ему вопросы рассказал губернатор Михаил Ведерников.

Отвечая на вопрос «Почему не открыли службы для прихожан?» он сказал: «К сожалению, это уже такой повторяющий сценарий. Мы с Псковской митрополией отработали формат, при котором на прихрамовых территориях прихожане могли участвовать в службах, соблюдая социальную дистанцию. Мы опробовали этот формат на Вербное воскресенье и очень рассчитывали, что в этом же формате пройдут и пасхальные богослужения. Но, к сожалению, из-за нескольких безответственных настоятелей храмов, которые позволили проведение служб с участием прихожан внутри храмов, Роспотребнадзор вынужден был дать запретительные меры, и мы вынуждены были их соблюсти. Сегодня ситуация такая же — мы с нашим митрополитом Тихоном планировали, что 6 числа — в день Георгия Победоносца — в таком формате тоже можно будет разрешить службы, но снова в южной части отдельные деятели разрешили службы с участием прихожан. Конечно, они оштрафованы, составлены административные протоколы, но вот этими своими бездумными действиями они наказали десятки тысяч ответственных прихожан и большое количество священников, которые рассчитывали все-таки встретить этот праздник вместе».

ИСТОЧНИК KP.RU