2020-05-08T12:45:43+03:00
Общество

Губернатор объяснил, почему ПсковГУ не может снизить плату за обучения на период пандемии коронавируса

Олег Томилин
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в очередной серии видеоответов на вопросы, адресуемые ему в интернете, рассказал, почему ПсковГУ не может снизить студентам плату за обучение на период пандемии.

Напомним, ранее 106 студентов ПсковГУ поставили свои подписи под обращением с соответвующей просьбой, размещенном на сайте губернатора ведерников.рф. Они отметили, что их договорами на обучения предусмотрено, что в случае оказания услуги не в полном объеме стоимость договора может подлежать корректировке. «Мы считаем, что перевод на дистанционное обучение является основанием для корректировки стоимости обучения за 2-е полугодие 2020 года», — отметили студенты.

Михаил Ведерников сообщил, что обсуждал этот вопрос с ректором ПсковГУ Натальей Ильиной. «Она не может самовольно принять такого решения, это будет нарушением федерального законодательства, — пояснил он. 00 Такое решение можно принять только при наличие соответствующих установок от учредителя — Министерства науки и просвещения. Таких установок нет, и я полагаю, что вряд ли они будут».

ИСТОЧНИК KP.RU

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