Ещё у одного сотрудника администрации Псковской области выявили коронавирус

8 Май 2020 2020-05-08T15:01:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще у одного сотрудника администрации Псковской области был обнаружен коронавирус COVID-19, сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников. Заболевший — сотрудник комитета по социальной защите.

«Круг контактных лиц определён. Он ограничен только сотрудниками комитета, — написал губернатор. — С предыдущим случаем этот не связан, необходимые меры были предприняты вовремя».

«По уже отработанной методике изолируем и тестируем всех контактных и дезинфицируем помещения, — добавил глава региона. — Мы уже многому научились и стараемся оперативно и эффективно купировать возникающие угрозы. Желаю сотрудникам администрации Псковской области скорейшего выздоровления!»

ИСТОЧНИК KP.RU