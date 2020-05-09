2020-05-09T11:28:02+03:00
Коронавирус Covid-19

16 зараженных коронавирусом выявили в Псковской области за сутки, выздоровели 8 человек

Олег Томилин
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Наибольший прирост зараженных накануне Дня Победы зафиксирован в Невельском районе.Наибольший прирост зараженных накануне Дня Победы зафиксирован в Невельском районе.
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За минувшие сутки, 8 мая, в Псковской области выявили еще 16 зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число инфицированных с момента начала пандемии достигло 293.

Также за сутки добавилось еще 8 выздоровевших от коронавируса, их общее число достигло 59. Число умерших не менялось с конца апреля и равно 8.

Всего на данный момент в регионе было проведено 12514 тестов на коронавирс.

Статистика распространения пандемии в муниципалитетах Псковской области на утро 9 мая выглядит следующим образом (в скобках указан суточный прирост):

Псков – 87 (+1)

Островский район – 43 (+2)

Невельский район – 27 (+7)

Новосокольнический район - 25

Великие Луки – 24

Псковский район – 21 (+3)

Гдовский район – 15 (+1)

Дедовичский район – 7

Печорский район – 6 (+1)

Струго-Красненский район – 6

Пустошкинский район – 5

Опочецкий район – 4

Великолукский район – 3

Красногородский район – 3

Новоржевский район – 3

Порховский район – 3

Пушкиногорский район – 2 (+1)

Пыталовский район – 2

Бежаницкий район – 1

Дновский район – 1

Куньинский район – 1

Палкинский район – 1

Плюсский район – 1

Себежский район – 1

Усвятский район – 1

ИСТОЧНИК KP.RU

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