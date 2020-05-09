16 зараженных коронавирусом выявили в Псковской области за сутки, выздоровели 8 человек
За минувшие сутки, 8 мая, в Псковской области выявили еще 16 зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число инфицированных с момента начала пандемии достигло 293.
Также за сутки добавилось еще 8 выздоровевших от коронавируса, их общее число достигло 59. Число умерших не менялось с конца апреля и равно 8.
Всего на данный момент в регионе было проведено 12514 тестов на коронавирс.
Статистика распространения пандемии в муниципалитетах Псковской области на утро 9 мая выглядит следующим образом (в скобках указан суточный прирост):
Псков – 87 (+1)
Островский район – 43 (+2)
Невельский район – 27 (+7)
Новосокольнический район - 25
Великие Луки – 24
Псковский район – 21 (+3)
Гдовский район – 15 (+1)
Дедовичский район – 7
Печорский район – 6 (+1)
Струго-Красненский район – 6
Пустошкинский район – 5
Опочецкий район – 4
Великолукский район – 3
Красногородский район – 3
Новоржевский район – 3
Порховский район – 3
Пушкиногорский район – 2 (+1)
Пыталовский район – 2
Бежаницкий район – 1
Дновский район – 1
Куньинский район – 1
Палкинский район – 1
Плюсский район – 1
Себежский район – 1
Усвятский район – 1
ИСТОЧНИК KP.RU