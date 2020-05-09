70 млн рублей сэкономили в Псковской области при заключении контрактов по дорожному нацпроекту на 2020 год

9 Май 2020 2020-05-09T13:01:03+03:00

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В Псковской области заключено 100% контрактов от первоначального плана национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации, в общей сложности было разыграно 46 объектов на сумму около 2,3 млрд рублей. По итогам электронных торгов образовалась экономия денежных средств, выделенных на реализацию проекта, в объеме около 70 млн рублей. На эти деньги будут разыграны дополнительные контракты.

В 46 объектов вошло 14 региональных дорог. Ремонт трех из них (автодороги Псков — Большая Дуга — Стороп, Северный обход и Пушкинские Горы — Локня) выполнит в рамках государственного задания ГБУ ПО «Псковавтодор». Три крупных контракта заключено с АО «Буер» (ремонт Гдовской трассы, участков дорог Великие Луки — Усвяты и Дедовичи — Дно — Костыжицы). Еще один участок дороги Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Куземкино — Краколье отремонтирует фирма «ДСК АБЗ-Дорстрой». Два заказа выполнит ООО «Дорстройсервис» (дороги Неелово-Кудина Гора-Печоры и Псков-Кислово-Палкино). Еще два контракта заключено с ООО «ДАФ» (дороги Заполье — Гдов и Струги Красные — Ляды). Ремонтом дороги Череха — Высоцкое — с/т «Весна-80» займется ООО «Меридиан». ООО «Автомобильные дороги Пскова» отремонтирует участки двух дорог, ведущих к границе с Республикой Беларусь: Невель — Новохованск — граница с Республикой Беларусь и Опочка — Дубровка — граница с Республикой Беларусь.

В Псковскую городскую агломерацию вошли 25 объектов.

В Пскове — 9. Два из них — реконструкция перекрестков улиц Яна Фабрициуса и Гражданской, Индустриальной и Инженерной — переходящие объекты, реализация которых началась в 2019 году. Один контракт исполнен: дорога на кладбище Орлецы отремонтирована и сдана в эксплуатацию. Работы продолжаются на Рижском проспекте, улицах Боровой, Черняховского, Гагарина, Инженерной, объездной дороге под виадуком. Подрядными организациями в Пскове выступают ООО «Спецдор 60», ООО «Дорстройсервис», ООО «ЭкспрессСтрой».

В Псковском районе уже отремонтировали дорогу Логозовичи — Тупы — Корлы. В работе остаются 4 участка дорог, один из которых — дополнительный объект по результатам экономии. Здесь ремонтом занимаются ООО «Спецдор 60» и ООО «Дорожник-2010».

В Островском районе в нацпроект включено 3 улицы в Острове — Балтийская, Пригородная и Рымара. Подрядчик на объектах — ООО «Дорстройсервис».

В Палкинском районе разыграно два контракта на ремонт двух участков дороги Рубцово — Амосово. Второй — по итогам экономии. Подрядчики — «Феникс групп» и индивидуальный предприниматель.

В Печорском районе дороги нацпроекта — улицу Каштановую в Печорах и улицы в деревнях Киршино, Кривск и Речки — ремонтирует ООО «Печорыагродорстрой». По результатам экономии законтрактован участок улицы Новые Бутырки — подрядчик ООО «Строймострегион».

Кроме того, нацпроектом предусмотрены мероприятия по повышению безопасности дорожного движения. Нанесением разметки и обустройством безопасных пешеходных переходов займется ООО «Знак-Трейд СПб», установкой барьерного ограждения — АО «Комплексный технический центр „Металлоконструкция“», освещение на пешеходных переходах и автобусных остановках выполнит ООО «Лидерстрой». Элементы освещения вдоль региональных дорог установят три компании: ООО «Формоза-Сервис», ООО «Дорсервис», ООО «Светосервис-Санкт-Петербург».

ИСТОЧНИК KP.RU