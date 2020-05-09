Об онлайн-эстафете «Псковской правды» рассказали в ходе праздничного телемарафона телеканала «78»

9 Май 2020 2020-05-09T13:09:51+03:00

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О, как проходит празднование 75-летие Победы в Пскове рассказали в ходе телемарафона телеканала «78», сообщает «Псковское агентство информации». В прямом эфире телеканала Александр Машкарин, заместитель директора государственного медиахолдинга Псковской области, в состав которого входит и «Комсомольская правда в Пскове», рассказал о непрерывающейся вот уже 75 лет традиции эстафеты на призы газеты «Псковская правда», которая прошла и в этот раз — но в онлайн-формате. В эстафете «Псковской правды» в этом году уже приняли участие сотни жителей области, в том числе и глава региона Михаил Ведерников.

Александр Машкарин рассказал, что в этом году эстафета, как и многие другие праздничные мероприятия к 9 мая, в Псковской области посвящены Знамени Победы — штурмовому знамени 105-й Идрицкой стрелковой дивизии, которая получила свое почетное наименование в честь освобождения поселка Идрица Себежского района Псковской области.

Кроме того, зрители телеканала «78» узнали об акции «Окно Победы», в которой примут участие жители области: вечером 9 мая все вместе на балконах, у окон своих домов они споют песни военных лет.

ИСТОЧНИК KP.RU