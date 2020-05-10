Число заразившихся коронавирусом в Псковской области превысило 300 человек

10 Май 2020 2020-05-10T12:50:29+03:00

За сутки в Псковской области выявили ещё 15 заразившихся коронавирусом.

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По данным на утро 10 мая в Псковской области общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 308, суточный прирост составил 15.

Также за минувшие сутки добавилось 8 выздоровевших, их общее число достигло 67. Число умерших не изменилось и по прежнем равно 8.

Всего с момента начала пандемии в регионе было проведено 12 830 тестов на коронавирус (суточный прирост — 316 исследований).

Распространение пандемии по муниципалитетам выглядит на данный момент следующим образом (в скобках указан суточный прирост):

Псков – 94 (+7)

Островский район – 43

Невельский район – 29 (+2)

Новосокольнический район – 25

Великие Луки – 24

Псковский район – 21

Гдовский район – 16 (+1)

Дедовичский район – 7

Струго-Красненский район – 7 (+1)

Опочецкий район – 6 (+2)

Печорский район – 6

Пустошкинский район – 5

Порховский район – 4 (+1)

Великолукский район – 3

Красногородский район – 3

Новоржевский район – 3

Пушкиногорский район – 2

Пыталовский район – 2

Себежский район – 2 (+1)

Бежаницкий район – 1

Дновский район – 1

Куньинский район – 1

Палкинский район – 1

Плюсский район – 1

Усвятский район – 1

ИСТОЧНИК KP.RU