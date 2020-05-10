Число заразившихся коронавирусом в Псковской области превысило 300 человек
По данным на утро 10 мая в Псковской области общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 308, суточный прирост составил 15.
Также за минувшие сутки добавилось 8 выздоровевших, их общее число достигло 67. Число умерших не изменилось и по прежнем равно 8.
Всего с момента начала пандемии в регионе было проведено 12 830 тестов на коронавирус (суточный прирост — 316 исследований).
Распространение пандемии по муниципалитетам выглядит на данный момент следующим образом (в скобках указан суточный прирост):
Псков – 94 (+7)
Островский район – 43
Невельский район – 29 (+2)
Новосокольнический район – 25
Великие Луки – 24
Псковский район – 21
Гдовский район – 16 (+1)
Дедовичский район – 7
Струго-Красненский район – 7 (+1)
Опочецкий район – 6 (+2)
Печорский район – 6
Пустошкинский район – 5
Порховский район – 4 (+1)
Великолукский район – 3
Красногородский район – 3
Новоржевский район – 3
Пушкиногорский район – 2
Пыталовский район – 2
Себежский район – 2 (+1)
Бежаницкий район – 1
Дновский район – 1
Куньинский район – 1
Палкинский район – 1
Плюсский район – 1
Усвятский район – 1
ИСТОЧНИК KP.RU