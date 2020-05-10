Сегодня в Псковской области ожидается безветренная теплая погода

10 Май 2020 2020-05-10T11:56:57+03:00

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Сегодня, 10 мая, на территории Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков, низкое атмосферное давление и северный ветер со скоростью 1-6 метров в секунду. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональному ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура по области: ночью +2…+7 градусов Цельсия, днем +15…+20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU