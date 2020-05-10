2020-05-10T13:26:23+03:00
Экономика

Сотрудники гостиницы «Ольгинская» в Пскове пожаловались на месячную задержку зарплаты

Олег Томилин
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Сотрудники гостиницы «Ольгинская» в Пскове, которая входит в организацию «Соцтурпроф», принадлежащуюю Псковоблсовпрофу, пожаловались на месячную задержку зарплаты и отсутствие средств к существованию, сообщает «Псковское агентство информации».

В гостинице работает 52 человека.

«Нам не выплачивают зарплату уже в течение месяца. Учредитель — «Облсовпроф», председатель — Ульяна Михайлова, к ней неоднократно обращались, ответа не получили. Складывается впечатление, что руководство бездействует», — рассказал один из сотрудников.

По словам работника гостиницы, почти у всех в коллективе «Ольгинской» есть семьи и дети, которых уже нечем кормить. «Я многодетный отец, супруга тоже работает в этой организации. Мы остались вообще без средств», — рассказал ещё один работник гостиницы.

ПАИ сообщает, что сигнал о невыплате зарплаты за апрель от членов профсоюза гостиницы получил председатель Псковской областной общественной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов.

«Внятного ответа не последовало. Мы связались с руководителем учреждения Герасимовым Олегом Васильевичем, обратились в администрацию Псковской области, в комитет по экономическому развитию, чтобы эта ситуацию разрешить, раз ее не разрешает то лицо, которое было выбрано», — рассказал Игорь Иванов.

«Мы хотим, чтобы на нас обратили внимание. Если не Ульяна Александровна, то уважаемый Михаил Юрьевич Ведерников, пожалуйста, помогите! Это крик помощи», - просят работники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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