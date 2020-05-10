Во второй половине дня 11 мая в Псковской области ожидаются дожди и сильный ветер

10 Май 2020 2020-05-10T13:58:15+03:00

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В понедельник, 11 мая, на территории Псковской области ожидается переменная область, а во второй половине дня — дождь, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также 11 мая ожидается низкое атмосферное давление. Днем по прогнозу будет дуть южный ветер с переходом к западному и северо-западному со скоростью 7-12 метров в секунду, а во второй половине дня местами ожидаются порывы ветра до 15-17 метров в секунду.

Температура по области: ночью +3…+8 градусов Цельсия, днем +16…+21 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU