2020-05-10T16:17:33+03:00
Происшествия

13 человек в Псковской области стали фигурантами масштабного уголовного дела о незаконном обналичивании маткапитала

Олег Томилин
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Фото из открытых источников.Фото из открытых источников.
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Следственное управлением УМВД России по Псковской области направило в суд уголовное дело в отношении сразу 13 человек — их обвиняют в хищении средств бюджета в результате незаконного обналичивания сертификатов на материнский семейный капитал.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, по версии следствия 8 женщин-держателей сертификатов на семейный капитал, у которых не было законных оснований для его реализации искомым ими способом, обратились к нескольким риелторам из городских агентств недвижимости и руководителю организации, занимающейся выдачей займов, и разработали совместную незаконную схему, целью которой был обман работников Пенсионного фонда для незаконного получения бюджетные денежные средства.

13 фигурантов уголовного дела предоставляли в городской и районный Пенсионный фонд заранее подготовленные документы с ложными сведениями о намерении женщин произвести строительство жилого дома. При этом желания улучшать свои жилищные условия псковички не имели, а действовали с целью получения выгоды.

За два 2 деятельности 4 риелтора и 1 генеральный директор кредитной фирмы помогли многодетным родителям незаконно получить средства материнского капитала на общую сумму более 3,5 млн рублей. Для возмещения причиненного ущерба на личное имущество привлекаемых к уголовной ответственности лиц наложен арест почти на 5 млн рублей.

Объем уголовного дела составил 70 томов. Все обвиняемые будут привлечены к уголовной ответственности по части 3 статьи 159.2 Уголовного Кодекса РФ «Мошенничество при получении выплат». А действия руководителя финансовой организации следователями дополнительно квалифицированы по части 1 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». За каждое из инкриминируемых лицам тяжких преступлений, действующим законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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