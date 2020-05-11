В Пскове задержали укравшего велосипед безработного

11 Май 2020 2020-05-11T10:55:55+03:00

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В Пскове утром 7 мая из подъезда дома по улице Гражданской был похищен велосипед «Стелс Фокус». Причиненный владельцу ущерб составил около 5 тысячи рублей, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД.

Сотрудники полиции установили подозреваемого — 20-летнего безработного местного жителя. Молодой человек признался в содеянном.

По данному факту возбуждено уголовное дело, похищенный велосипед у злоумышленника изъят.

ИСТОЧНИК KP.RU