Еще 20 зараженных коронавирусом выявили в Псковской области за сутки, больше всего — в Островском районе
За минувшие сутки, 10 мая, в Псковской области зарегистрировано еще 20 зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число зараженных с момента начала пандемии достигло 328. При этом число выздоровевших и умерших за вчерашний день не изменилось и равно 67 и 8 соответственно.
При этом за прошедший день в Псковской области нарастили темпы тестирования людей на коронавирус: было проведено 429 исследований, тогда как за 9 мая было сделано лишь 316 исследований.
Статистика распространения пандемии коронавируса в муниципалитетах Псковской области выглядит на утро 11 мая следующим образом (в скобках указан суточный прирост):
Псков – 97 (+3)
Островский район – 51 (+8)
Невельский район – 29
Великие Луки – 26 (+2)
Новосокольнический район – 25
Псковский район – 22 (+1)
Гдовский район – 17 (+1)
Струго-Красненский район – 8 (+1)
Порховский район – 7 (+3)
Дедовичский район – 7
Опочецкий район – 6
Печорский район – 6
Пустошкинский район – 5
Великолукский район – 3
Красногородский район – 3
Новоржевский район – 3
Дновский район – 2 (+1)
Пушкиногорский район – 2
Пыталовский район – 2
Себежский район – 2
Бежаницкий район – 1
Куньинский район – 1
Палкинский район – 1
Плюсский район – 1
Усвятский район – 1
ИСТОЧНИК KP.RU