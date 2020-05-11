Еще 20 зараженных коронавирусом выявили в Псковской области за сутки, больше всего — в Островском районе

11 Май 2020 2020-05-11T11:09:32+03:00

Вспышка коронавирусной инфекции в Островской межрайонной больнице привела к тому, что теперь район занимает второе место после областной столицы по числу заболевших.

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За минувшие сутки, 10 мая, в Псковской области зарегистрировано еще 20 зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число зараженных с момента начала пандемии достигло 328. При этом число выздоровевших и умерших за вчерашний день не изменилось и равно 67 и 8 соответственно.

При этом за прошедший день в Псковской области нарастили темпы тестирования людей на коронавирус: было проведено 429 исследований, тогда как за 9 мая было сделано лишь 316 исследований.

Статистика распространения пандемии коронавируса в муниципалитетах Псковской области выглядит на утро 11 мая следующим образом (в скобках указан суточный прирост):

Псков – 97 (+3)

Островский район – 51 (+8)

Невельский район – 29

Великие Луки – 26 (+2)

Новосокольнический район – 25

Псковский район – 22 (+1)

Гдовский район – 17 (+1)

Струго-Красненский район – 8 (+1)

Порховский район – 7 (+3)

Дедовичский район – 7

Опочецкий район – 6

Печорский район – 6

Пустошкинский район – 5

Великолукский район – 3

Красногородский район – 3

Новоржевский район – 3

Дновский район – 2 (+1)

Пушкиногорский район – 2

Пыталовский район – 2

Себежский район – 2

Бежаницкий район – 1

Куньинский район – 1

Палкинский район – 1

Плюсский район – 1

Усвятский район – 1

ИСТОЧНИК KP.RU