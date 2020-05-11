2 бани и автомобиль сгорели в Псковском районе за вечер и ночь

11 Май 2020 2020-05-11T13:47:15+03:00

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Минувшим вечером и ночью в Псковском районе произошло сразу 3 пожара.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ МЧС РФ, в 20:14 10 мая на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в бане, расположенной в деревне Середка Середкинской волости на улице Молодежной. Возгорание потушили двое пожарных при помощи 1 единицы техники.

Затем в 23:25 поступило сообщение о возгорании в бане на территории СНТ «Факел», расположенного в деревне Будник Ядровской волости. Там пожар тушили 8 сотрудников ведомства при помощи 2 единиц техники.

Наконец в 01:27 11 мая поступило сообщение о возгорании автомобиля в СНТ «Дубок», расположенного на территории Торошинской волости. Для ликвидации пожара привлекались 6 человек и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU