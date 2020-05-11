12 мая в Псковской области похолодает, возможны заморозки, дождь и мокрый снег

11 Май 2020 2020-05-11T14:08:07+03:00

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Во вторник, 12 мая, погода на территории Псковской области станет гораздо менее комфортной, чем была на майских праздниках. Ожидается облачная погода с осадками в виде дождя, а местами и мокрого снега, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ MЧС cо ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также завтра ожидается сильный, периодами порывистый северный и северо-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, а также низкое атмосферное давление.

Температура по области: ночью +0…+5 градусов Цельсия, днем +6…+11 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU