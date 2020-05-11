12 мая в Псковской области похолодает, возможны заморозки, дождь и мокрый снег
Во вторник, 12 мая, погода на территории Псковской области станет гораздо менее комфортной, чем была на майских праздниках. Ожидается облачная погода с осадками в виде дождя, а местами и мокрого снега, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ MЧС cо ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Также завтра ожидается сильный, периодами порывистый северный и северо-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, а также низкое атмосферное давление.
Температура по области: ночью +0…+5 градусов Цельсия, днем +6…+11 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU