Ночью в закрытое на карантин кафе в Пскове пробрался мужчина, чтобы покушать, переночевать и справить нужду
Владельцы кафе просят всех, кто узнает злоумышленника на видео, сообщить об этом в полицию.
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Минувшей ночью в закрытое на период карантина из-за коронавируса кафе в Пскове пробрался мужчина. Он взял еду из холодильника, пиво и поужинал за одним из столиков, а затем лег спать. Проснувшись, злоумышленник справил нужду прямо в зале, прихватил пакет спиртного и покинул заведение.
Все происходящее попала запись камер видеонаблюдения, которое опубликовало «Псковское агентство информации».
Владельцам кафе пришлось провести в зале уборку и дезинфекцию. Они просят тех, кто узнал преступника, сообщить информацию в отдел полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU