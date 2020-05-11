Ночью в закрытое на карантин кафе в Пскове пробрался мужчина, чтобы покушать, переночевать и справить нужду

11 Май 2020 2020-05-11T14:35:19+03:00

Владельцы кафе просят всех, кто узнает злоумышленника на видео, сообщить об этом в полицию.

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Минувшей ночью в закрытое на период карантина из-за коронавируса кафе в Пскове пробрался мужчина. Он взял еду из холодильника, пиво и поужинал за одним из столиков, а затем лег спать. Проснувшись, злоумышленник справил нужду прямо в зале, прихватил пакет спиртного и покинул заведение.

Все происходящее попала запись камер видеонаблюдения, которое опубликовало «Псковское агентство информации».

Владельцам кафе пришлось провести в зале уборку и дезинфекцию. Они просят тех, кто узнал преступника, сообщить информацию в отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU