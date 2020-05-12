Число зараженных коронавирусом в Пскове достигло 100
За минувшие сутки, 11 мая, в Псковской области выявили 12 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число зараженных с момента начала пандемии достигло 340. При этом число выздоровевших и умерших не изменилось и равно 67 и 8 соответственно.
Также за прошедший день в регионе было проведено 395 тестов, общее число исследований с момента начала пандемии достигло 13 654.
Статистика распространения инфекции по муниципалитетам Псковской области выглядит следующим образом (в скобках указан суточный прирост):
Псков – 100 (+3)
Островский район – 53 (+2)
Невельский район – 30 (+1)
Великие Луки – 26
Новосокольнический район – 25
Псковский район – 22
Гдовский район – 18 (+1)
Струго-Красненский район – 9 (+1)
Дедовичский район – 7
Порховский район – 7
Опочецкий район – 6
Печорский район – 6
Пустошкинский район – 6 (+1)
Великолукский район – 4 (+1)
Красногородский район – 3
Новоржевский район – 3
Пыталовский район – 3 (+1)
Дновский район – 2
Плюсский район – 2 (+1)
Пушкиногорский район – 2
Себежский район – 2
Бежаницкий район – 1
Куньинский район – 1
Палкинский район – 1
Усвятский район – 1
ИСТОЧНИК KP.RU