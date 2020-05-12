Число зараженных коронавирусом в Пскове достигло 100

12 Май 2020 2020-05-12T11:54:23+03:00

Суточный прирост заболевших COVID-19 в Псковской области за 11 мая составил 12 человек

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За минувшие сутки, 11 мая, в Псковской области выявили 12 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число зараженных с момента начала пандемии достигло 340. При этом число выздоровевших и умерших не изменилось и равно 67 и 8 соответственно.

Также за прошедший день в регионе было проведено 395 тестов, общее число исследований с момента начала пандемии достигло 13 654.

Статистика распространения инфекции по муниципалитетам Псковской области выглядит следующим образом (в скобках указан суточный прирост):

Псков – 100 (+3)

Островский район – 53 (+2)

Невельский район – 30 (+1)

Великие Луки – 26

Новосокольнический район – 25

Псковский район – 22

Гдовский район – 18 (+1)

Струго-Красненский район – 9 (+1)

Дедовичский район – 7

Порховский район – 7

Опочецкий район – 6

Печорский район – 6

Пустошкинский район – 6 (+1)

Великолукский район – 4 (+1)

Красногородский район – 3

Новоржевский район – 3

Пыталовский район – 3 (+1)

Дновский район – 2

Плюсский район – 2 (+1)

Пушкиногорский район – 2

Себежский район – 2

Бежаницкий район – 1

Куньинский район – 1

Палкинский район – 1

Усвятский район – 1

ИСТОЧНИК KP.RU