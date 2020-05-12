«Говорить о выходе на плато пока рано» — Михаил Ведерников

12 Май 2020 2020-05-12T12:41:37+03:00

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Губернатор Псковской области заявил, что динамика роста подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Псковской области остается довольно высокой, поэтому «говорить о выходе на плато пока рано». Об этом он заявил у себя в инстаграм-аккаунте, комментируя свежую статистику по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе.

Поэтому, продолжил Михаил Ведерников, сейчас областные власти будут ждать «результатов майских праздников» — как скажутся случаи нарушения самоизоляции и приезд в регион дачников из других регионов в эти дни на статистике заболеваемости. «После них будет ясно, как дальше работать с ограничениями», — сообщил губернатор.

Также он отметил «хорошие новости – за неделю число выздоровевших выросло более чем в два раза. Специалисты говорят, что эта цифра будет и дальше расти достаточно быстро».

ИСТОЧНИК KP.RU