В СНТ «Вишня» Великолукского района владелица дачи подожгла свой дом и пострадала сама из-за курения
Хозяйка дачного дома в СНТ «Вишня», расположенного на территории Великолукского района — женщина 1968 года рождения — серьезно пострадала на пожаре, вызванном ее неосторожным обращением с огнем.
Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в главном управлении МЧС по Псковской области, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 03:21. На место вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части №6 в составе 6 человек на 2 автоцистернах.
Пожарные прибыли на место через 14 минут и подали на тушение два ствола от автоцистерны.
В результате пожара в доме сгорела кровля, выгорело изнутри.
Хозяйка строения с ожогами I и II степени правой кисти рук, правой стопы и обоих колен доставлена в Великолукскую межрайонную больницу.
Причиной пожара стало неосторожное обращение пострадавшей с огнем при курении.
ИСТОЧНИК KP.RU