В СНТ «Вишня» Великолукского района владелица дачи подожгла свой дом и пострадала сама из-за курения

12 Май 2020 2020-05-12T13:07:21+03:00

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Хозяйка дачного дома в СНТ «Вишня», расположенного на территории Великолукского района — женщина 1968 года рождения — серьезно пострадала на пожаре, вызванном ее неосторожным обращением с огнем.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в главном управлении МЧС по Псковской области, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 03:21. На место вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части №6 в составе 6 человек на 2 автоцистернах.

Пожарные прибыли на место через 14 минут и подали на тушение два ствола от автоцистерны.

В результате пожара в доме сгорела кровля, выгорело изнутри.

Хозяйка строения с ожогами I и II степени правой кисти рук, правой стопы и обоих колен доставлена в Великолукскую межрайонную больницу.

Причиной пожара стало неосторожное обращение пострадавшей с огнем при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU