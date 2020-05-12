Кандидатуру нового прокурора Псковской области будут согласовывать 15 мая региональные депутаты

12 Май 2020 2020-05-12T13:28:55+03:00

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Депутаты Псковского областного Собрания в пятницу, 15 мая, в ходе внеочередной сессии рассмотрят вопрос о согласовании кандидатуры нового прокурора Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В областное Собрание поступило представление генпрокурора Игоря Краснова для согласования назначения на должность областного прокурора Ивана Грибова, до этого занимавшего пост первого зампрокурора Удмуртии. В представлении ему дана следующая характеристика: «Прошёл путь от следователя прокуратуры района до первого заместителя прокурора Удмуртской Республики. Зарекомендовал себя квалифицированным, требовательным и профессионально подготовленным руководителем. Обладает большим практическим опытом и организаторскими способностями. В работе проявляет настойчивость и принципиальность».

Совет Собрания сегодня, 12 мая, постановил включить вопрос о согласовании кандидатуры Ивана Грибова в повестку дня внеочередной сессии.

«Поправки в Конституцию пока ещё не внесены, поэтому назначение на должность регионального прокурора по-прежнему согласуется с субъектом. Кандидатура считается согласованной в случае принятия положительного решения администрацией региона – оно оформляется актом и направляется в областное Собрание и законодательным органом региона», — сообщил членам Совета Собрания спикер регионального парламента Александр Котов.

Отметим, Грибов Иван Владимирович — государственный советник юстиции 3 класса.

Родился в 1975 году в Республике Марий-Эл.

Образование: высшее юридическое, кандидат юридических наук.

Профессиональная карьера: по окончании обучения в 1997 году Саратовской государственной академии права на прокурорской работе в органах прокуратуры Пензенской области занимал должности: следователя, старшего следователя прокуратуры Первомайского района г. Пензы, старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления прокуратуры Пензенской области, заместителя прокурора Мокшанского района, прокурора Башмаковского, Пензенского районов, заместителя прокурора Пензенской области.

С января 2018 года – первый заместитель прокурора Удмуртской Республики.

Награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу».

ИСТОЧНИК KP.RU