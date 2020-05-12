Телефонные мошенники на майских праздникам похитили у жителей Псковской области почти 800 тысяч рублей

12 Май 2020 2020-05-12T13:54:46+03:00

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За длинные майские выходные телефонные мошенники обманным путем похитили у жителей Псковской области почти на 800 тысяч рублей, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД.

Так, 8 мая злоумышленники от лица работников банка позвонили двум псковичкам, 1971 годов рождения. Злоумышленники рассказали женщинам, что с их счетов пытаются незаконно вывести денежные средства, а чтобы предотвратить операцию, нужно сообщить звонившим код безопасности из смс сообщения. В результате у потерпевших было списано более 8 тысяч рублей и 70 тысяч рублей.

А 56-летней великолучанке мошенники предложили получить прибыль от ставок на бирже. Однако, вместо дивидендов женщина лишалась 660 тысяч рублей со своего банковского счета.

9 мая 24-летняя жительница поселка Идрица Себежского района через социальные сети попыталась приобрести диван. Предмет интерьера приобрести не удалось, но злоумышленник обманом получил от девушки предоплату в размере 9 тысяч рублей.

По данным фактам полицией возбуждены уголовные дела. Расследования продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU