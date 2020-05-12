Полиция раскрыла кражи электроинструментов, генераторов и транспортирной ленты в нескольких районах Псковской области

12 Май 2020 2020-05-12T14:46:13+03:00

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Сотрудники полиции установили подозреваемых в совершении ряда краж на территории Псковской области, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД.

Так, в деревне Аничково Великолукского района из гаража и дачного дома свободным доступом были похищены бензопила, УШМ («болгарка») и различные инструменты. Причиненный ущерб составил 13 тысяч рублей. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полиция установила подозреваемого — безработного ранее судимого местного жителя 1989 года рождения. Проводится расследование.

По версии следствия, в деревне Плиссы Невельского района из ангара на территории местной организации путем проникновения через незакрытые ворота была совершена кража двух автомобильных генераторов. В этом противоправном деянии подозревается 46-летний безработный житель города Невеля. Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято.

В ночь на 7 мая в деревне Бор Новосокольнического района свободным доступом совершена кража транспортерной ленты от сельхозтехники. Причиненный ущерб превысил 47 тысяч рублей. В этой краже подозревается 24-летний безработный житель Новосокольнического района. Возбуждено уголовное дело. В ходе обыска часть похищенного изъята.

Отметим, что кражи имущества раскрыты полицией также в Пскове, Порхове, Пустошке, а также в Островском, Псковском и Себежском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU