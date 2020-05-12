2020-05-12T14:46:13+03:00
Происшествия

Полиция раскрыла кражи электроинструментов, генераторов и транспортирной ленты в нескольких районах Псковской области

Олег Томилин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции установили подозреваемых в совершении ряда краж на территории Псковской области, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД.

Так, в деревне Аничково Великолукского района из гаража и дачного дома свободным доступом были похищены бензопила, УШМ («болгарка») и различные инструменты. Причиненный ущерб составил 13 тысяч рублей. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полиция установила подозреваемого — безработного ранее судимого местного жителя 1989 года рождения. Проводится расследование.

По версии следствия, в деревне Плиссы Невельского района из ангара на территории местной организации путем проникновения через незакрытые ворота была совершена кража двух автомобильных генераторов. В этом противоправном деянии подозревается 46-летний безработный житель города Невеля. Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято.

В ночь на 7 мая в деревне Бор Новосокольнического района свободным доступом совершена кража транспортерной ленты от сельхозтехники. Причиненный ущерб превысил 47 тысяч рублей. В этой краже подозревается 24-летний безработный житель Новосокольнического района. Возбуждено уголовное дело. В ходе обыска часть похищенного изъята.

Отметим, что кражи имущества раскрыты полицией также в Пскове, Порхове, Пустошке, а также в Островском, Псковском и Себежском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Участок дороги Струги Красные — Ляды подготовили к укладке верхнего слоя асфальта
Псковские школьники стали призерами Всероссийской олимпиады школьников
Антимонопольная служба рассмотрела обращение главы Пскова по поводу завышенных цен в городских аптеках на перекись водорода
Более 280 тысяч рублей лишились жительницы Пскова и Великих Лук из-за мошенников
На окраине Новосокольников произошел пожар в котельной
13 мая в Псковской области вновь ожидаются дождь и мокрый снег, а также порывы ветра
На майских праздниках в Псковской области задержали несколько пьяных водителей-рецидивистов
Полиция раскрыла кражи электроинструментов, генераторов и транспортирной ленты в нескольких районах Псковской области
Телефонные мошенники на майских праздникам похитили у жителей Псковской области почти 800 тысяч рублей
Кандидатуру нового прокурора Псковской области будут согласовывать 15 мая региональные депутаты
В СНТ «Вишня» Великолукского района владелица дачи подожгла свой дом и пострадала сама из-за курения
Еще у одного сотрудника областного комитета соцзащиты обнаружили COVID-19
«Говорить о выходе на плато пока рано» — Михаил Ведерников
Губернатор объяснил, почему поручил поменять главврача Псковской станции скорой помощи
Число зараженных коронавирусом в Пскове достигло 100
В Пскове 12 мая выпал снег (ФОТО)
С завтрашнего дня в Псковской области на работу должны выйти все, чья деятельность прямо не запрещена указом губернатора