2020-05-12T14:54:16+03:00
Происшествия

На майских праздниках в Псковской области задержали несколько пьяных водителей-рецидивистов

Олег Томилин
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На майских праздниках в Псковской области дорожные полицейские задержали несколько нетрезвых водителей, ранее уже подвергавшихся административному наказания за аналогичное правонарушение.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, в Великих Луках 9 мая у дома по улице Ставского полицейские остановили для проверки автомобиль Volkswagen, которым управлял нетрезвый горожанин 1993 года рождения.

Также в Великих Луках ночью 5 мая по улице Винатовского была остановлена Audi, которой управлял пьяный 37-летний великолучанин.

В Печорах вечером 9 мая на улице Вокзальной стражи порядка остановили нетрезвого 26-летнего местного жителя, который ехал на мопеде. А в Порхове днем 6 мая полицейскими был остановлен еще один пьяный водитель мопеда— 59-летний житель Порховского района.

По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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