13 мая в Псковской области вновь ожидаются дождь и мокрый снег, а также порывы ветра
13 мая жители Псковской области рискуют снова увидеть сугробы.
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В среду, 13 мая, на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, а также осадки в виде мокрого снега и дождя. Также ночью прогнозируется северный, а днем — южный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывистый, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в главном управлении МЧС по Псковской области со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Температура по области: ночью -2…+3 градусов Цельсия, днем +9…+14 градусов.
Атмосферное давление — низкое.
ИСТОЧНИК KP.RU