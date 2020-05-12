2020-05-12T14:59:28+03:00
Общество

13 мая в Псковской области вновь ожидаются дождь и мокрый снег, а также порывы ветра

Олег Томилин
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13 мая жители Псковской области рискуют снова увидеть сугробы.13 мая жители Псковской области рискуют снова увидеть сугробы.
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В среду, 13 мая, на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, а также осадки в виде мокрого снега и дождя. Также ночью прогнозируется северный, а днем — южный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывистый, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в главном управлении МЧС по Псковской области со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура по области: ночью -2…+3 градусов Цельсия, днем +9…+14 градусов.

Атмосферное давление — низкое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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