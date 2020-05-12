Более 280 тысяч рублей лишились жительницы Пскова и Великих Лук из-за мошенников

12 Май 2020 2020-05-12T16:01:41+03:00

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Жительницы Великих Лук и Пскова лишились в общей сложности более 280 тысяч рублей из-за телефонных мошенников.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, 65-летней пенсионерке из Великих Лук 11 мая позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег с банковской карты горожанки он завладел принадлежащими ей денежными средствами на сумму около 230 тысяч рублей.

В тот же день в результате аналогичной мошеннической схемы 42-летняя жительница областного центра, доверившись мнимому банковскому сотруднику, не досчиталась на своей банковской карте более 50 тысяч рублей. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU