Более 280 тысяч рублей лишились жительницы Пскова и Великих Лук из-за мошенников
Жительницы Великих Лук и Пскова лишились в общей сложности более 280 тысяч рублей из-за телефонных мошенников.
Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, 65-летней пенсионерке из Великих Лук 11 мая позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег с банковской карты горожанки он завладел принадлежащими ей денежными средствами на сумму около 230 тысяч рублей.
В тот же день в результате аналогичной мошеннической схемы 42-летняя жительница областного центра, доверившись мнимому банковскому сотруднику, не досчиталась на своей банковской карте более 50 тысяч рублей. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.
ИСТОЧНИК KP.RU