2020-05-12T16:10:40+03:00
Экономика

Антимонопольная служба рассмотрела обращение главы Пскова по поводу завышенных цен в городских аптеках на перекись водорода

Олег Томилин
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Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области (УФАС) рассмотрело обращение главы Пскова Елены Полонской по поводу завышения цен в городских аптеках и не нашло нарушений в формировании цен на перекись водорода в аптеках Пскова. В результате было принято решение отказать в возбуждении дела. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе муниципалитета, об этом говорится в официальном письме, направленном антимонопольной службой на имя главы Пскова.

В письме сообщается, что перекись водорода 3%, которая является дезинфицирующим средством, не входит в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2020 год, поэтому величина наценки на данный товар законодательством не регулируется.

Глава Пскова обратилась в УФАС после того, как в прямой эфир на одной из радиостанций, участником которого была градоначальница, дозвонилась одна из жительниц Пскова. Женщина рассказала, что смогла обнаружить перекись водорода лишь в одной из городских аптек по необоснованно завышенной, на ее взгляд, цене 39 рублей за флакон.

Сразу после завершения радиопередачи Елена Полонская поручила произвести контрольный выезд по частным и муниципальным аптекам города. В ряде аптек перекись водорода отсутствовала, в нескольких же (в том числе и в той, о которой сообщила радиослушательница), она действительно стоила 39 рублей. Исключением стали лишь муниципальные аптеки Пскова — в них перекись водорода можно было приобрести по 12 рублей за флакон.

По итогам мониторинга глава Пскова приняла решение незамедлительно обратиться в Управление антимонопольной службы России по Псковской области с просьбой проверить обоснованность цен в аптеках города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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