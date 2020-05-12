Псковские школьники стали призерами Всероссийской олимпиады школьников
Учащиеся Гуманитарного лицея Псскова и Псковского педагогического комплекса стали призерами Всероссийской олимпиады школьников, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации.
Так, призером олимпиады по литературе стал ученик 11-го класса Гуманитарного лицея Пскова Антон Никогосов. А в число лучших по знанию немецкого языка вошли школьницы 11-го класса Арина Иванова (Псковский педагогический комплекс) и Анастасия Левина (Гуманитарный лицей Пскова).
Напомним, что согласно приказу Министерства просвещения Российской Федерации участники регионального этапа олимпиады, завершающие обучение в школе — одиннадцатиклассники — и набравшие необходимое для участия в заключительном этапе олимпиады количество баллов, признаются призерами олимпиады 2019–2020 учебного года.
ИСТОЧНИК KP.RU