Участок дороги Струги Красные — Ляды подготовили к укладке верхнего слоя асфальта

12 Май 2020 2020-05-12T16:56:18+03:00

К августу дорога между Стругами Красными и Лядами получит новый асфальт.

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На участке дороги Струги Красные — Ляды в Стругокрасненском районе закончены подготовительные работы к устройству верхнего слоя покрытия. В зависимости от погодных условий подрядчик — ООО «ДАФ» — планирует начать следующий эта работы 15–16 мая, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Подрядная организация выполнила комплекс подготовительных работ и укладку выравнивающего слоя из асфальтобетона, укрепила водопропускные трубы, русла и откосы, построила две автобусные остановки с автопавильонами.

В дальнейшем подрядчик нанесет разметку, укрепит обочины, установит оцинкованное барьерное ограждение.

Работы ведутся на участке протяженностью 4,2 км (км 1+200 — км 5+373) между деревнями Марьино и Щир в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Заказчик — ГБУ ПО «Псковавтодор». Сумма контракта составила 46,2 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета.

Окончание работ запланировано на 14 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU