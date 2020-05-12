2020-05-12T16:56:18+03:00
Общество

Участок дороги Струги Красные — Ляды подготовили к укладке верхнего слоя асфальта

Олег Томилин
Поделиться:
К августу дорога между Стругами Красными и Лядами получит новый асфальт.К августу дорога между Стругами Красными и Лядами получит новый асфальт.
Изменить размер текста:

На участке дороги Струги Красные — Ляды в Стругокрасненском районе закончены подготовительные работы к устройству верхнего слоя покрытия. В зависимости от погодных условий подрядчик — ООО «ДАФ» — планирует начать следующий эта работы 15–16 мая, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Подрядная организация выполнила комплекс подготовительных работ и укладку выравнивающего слоя из асфальтобетона, укрепила водопропускные трубы, русла и откосы, построила две автобусные остановки с автопавильонами.

В дальнейшем подрядчик нанесет разметку, укрепит обочины, установит оцинкованное барьерное ограждение.

Работы ведутся на участке протяженностью 4,2 км (км 1+200 — км 5+373) между деревнями Марьино и Щир в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Заказчик — ГБУ ПО «Псковавтодор». Сумма контракта составила 46,2 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета.

Окончание работ запланировано на 14 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В отделах МФЦ Псковской области до 31 мая принимают документу на выплату социальной помощи малоимущим семьям
Участок дороги Струги Красные — Ляды подготовили к укладке верхнего слоя асфальта
Псковские школьники стали призерами Всероссийской олимпиады школьников
Антимонопольная служба рассмотрела обращение главы Пскова по поводу завышенных цен в городских аптеках на перекись водорода
Более 280 тысяч рублей лишились жительницы Пскова и Великих Лук из-за мошенников
На окраине Новосокольников произошел пожар в котельной
13 мая в Псковской области вновь ожидаются дождь и мокрый снег, а также порывы ветра
На майских праздниках в Псковской области задержали несколько пьяных водителей-рецидивистов
Полиция раскрыла кражи электроинструментов, генераторов и транспортирной ленты в нескольких районах Псковской области
Телефонные мошенники на майских праздникам похитили у жителей Псковской области почти 800 тысяч рублей
Кандидатуру нового прокурора Псковской области будут согласовывать 15 мая региональные депутаты
В СНТ «Вишня» Великолукского района владелица дачи подожгла свой дом и пострадала сама из-за курения
Еще у одного сотрудника областного комитета соцзащиты обнаружили COVID-19
«Говорить о выходе на плато пока рано» — Михаил Ведерников
Губернатор объяснил, почему поручил поменять главврача Псковской станции скорой помощи
Число зараженных коронавирусом в Пскове достигло 100
В Пскове 12 мая выпал снег (ФОТО)
С завтрашнего дня в Псковской области на работу должны выйти все, чья деятельность прямо не запрещена указом губернатора