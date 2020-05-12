В отделах МФЦ Псковской области до 31 мая принимают документу на выплату социальной помощи малоимущим семьям
Во всех отделах Многофункционального центра Псковской области можно подать документы на выплату государственной социальной помощи малоимущим семьям в размере 5 тысяч рублей. Работа ведется в рамках соглашения между руководством МФЦ и Комитетом по социальной защите Псковской области, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации.
«Это решение принято, чтобы создать альтернативу электронной подачи документов, так как не у всех семей есть необходимые для этого технические возможности. Прием документов будет осуществляться до 31 мая», — заметила директор МФЦ региона Екатерина Ершова.
В учреждении определен график перехода отделений на прием граждан по живой очереди, который будет вестись с соблюдением всех санитарно-эпидемических мер. Последними от предварительной записи будут отключены отделения Пскова и Великих Лук.
«Полностью вернуться в прежний ритм работы мы планируем до начала июня, а пока просим отнестись с пониманием к необходимости предварительной записи. Такой режим позволяет нам регулировать количество граждан, находящихся на приеме одновременно. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации не исключен пересмотр принятых решений», — отметила Екатерина Ершова и напомнила, что записаться на прием в любой отдел МФЦ можно через мобильное приложение «Мои Документы Онлайн».
Отметим, что номера телефонов всех отделов доступны на официальном сайте mfc.pskov.ru За дополнительной информацией можно обратиться на «горячую линию» МФЦ — 8-800-100-60-11, а также в социальные сети: ВК «МФЦ Псковской области» и Инстаграм @mfc_pskov.
ИСТОЧНИК KP.RU