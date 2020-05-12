2020-05-12T17:45:18+03:00
Общество

В отделах МФЦ Псковской области до 31 мая принимают документу на выплату социальной помощи малоимущим семьям

Олег Томилин
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Во всех отделах Многофункционального центра Псковской области можно подать документы на выплату государственной социальной помощи малоимущим семьям в размере 5 тысяч рублей. Работа ведется в рамках соглашения между руководством МФЦ и Комитетом по социальной защите Псковской области, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации.

«Это решение принято, чтобы создать альтернативу электронной подачи документов, так как не у всех семей есть необходимые для этого технические возможности. Прием документов будет осуществляться до 31 мая», — заметила директор МФЦ региона Екатерина Ершова.

В учреждении определен график перехода отделений на прием граждан по живой очереди, который будет вестись с соблюдением всех санитарно-эпидемических мер. Последними от предварительной записи будут отключены отделения Пскова и Великих Лук.

«Полностью вернуться в прежний ритм работы мы планируем до начала июня, а пока просим отнестись с пониманием к необходимости предварительной записи. Такой режим позволяет нам регулировать количество граждан, находящихся на приеме одновременно. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации не исключен пересмотр принятых решений», — отметила Екатерина Ершова и напомнила, что записаться на прием в любой отдел МФЦ можно через мобильное приложение «Мои Документы Онлайн».

Отметим, что номера телефонов всех отделов доступны на официальном сайте mfc.pskov.ru За дополнительной информацией можно обратиться на «горячую линию» МФЦ — 8-800-100-60-11, а также в социальные сети: ВК «МФЦ Псковской области» и Инстаграм @mfc_pskov.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В отделах МФЦ Псковской области до 31 мая принимают документу на выплату социальной помощи малоимущим семьям
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