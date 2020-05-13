Телефонный мошенник из Новосибирска выманивал у псковичей и новгородцев деньги под предлогом помощи попавшим в беду родственникам

13 Май 2020 2020-05-13T09:52:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники псковской полиции раскрыли ряд случаев телефонного мошенничества в отношении жителей Псковской области, которые совершал 30-летний житель Новосибирска.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, в ходе расследования было установлено, что в январе и феврале 2020 года злоумышленник обзванивал жителей региона, владеющих стационарным домашним телефоном. Звонивший сообщал им, что их родственник якобы попал в серьезное ДТП, и теперь ему угрожает уголовная ответственность, однако за несколько тысяч рублей мужчина был готов помочь с «доказательствами» и прекратить проведение следственных действий. За такую заведомо незаконную услугу доверчивые псковичи отдавали от 8 до 120 тысяч рублей.

В ходе проведенных совместных оперативно-розыскных мероприятий с новгородскими коллегами установлено, что обзвоном потенциальных потерпевших занимался житель Новосибирска. Молодой человек ранее уже был судим, а в содеянных злодеяних сознался — всего на территории нашего региона ему вменяется около 7 эпизодов, и 17 - в Новгородской области. Также сотрудниками уголовного розыска установлен водитель такси, который по указанию новосибирца приезжал к псковичам и забирал у них денежные суммы за помощь в ДТП.

Во время сбора комплекса доказательств оперативниками установлено, что родственники мужчины — братья и сестры — также отбывают наказание за аналогичные преступления.

Сейчас по данным фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU