Полиция раскрыла ряд краж, совершенных в Псковской области весной

13 Май 2020 2020-05-13T09:57:03+03:00

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Сотрудники полиции раскрыли ряд краж, произошедших в Псковской области нынешней весной.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, в Великих Луках 6 мая около 14 часов из автомашины такси у дома по улице Щорса злоумышленник свободным доступом похитил деньги и мобильный телефон. В этой краже подозревается безработный великолучанин 1972 года рождения. Он уже дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

Из квартиры на той же улице Щорса 11 мая было похищено охотничье ружье. В краже подозревают 28-летнего не работающего ранее судимого за кражу горожанина. Похищенное у него было изъято. Ведется проверка.

В деревне Шахниха Новосокольнического района в период с 11 по 12 мая с территории цеха по улице Ленинградской свободным доступом совершена кража металлоизделий. Причиненный ущерб устанавливается. В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий установлены подозреваемые — двое безработных судимых местных жителей 1981 и 1982 годов рождения. Возбуждено уголовное дело. В ходе обыска похищенное изъято.

А 12 мая от дома в деревне Сухлово Новоржевского района похищено около 40 метров кабеля из медного провода. В этой краже подозревается безработный судимый местный житель 1969 года рождения. Похищенный кабель изъят. Проводится проверка.

Сотрудниками ОМВД России по Гдовскому району раскрыты кражи бензопилы и продуктов, совершенные в марте и апреле текущего года из гаража и дачного дома на территории района. В этих кражах подозревается 36-летний безработный, судимый житель Гдовского района, По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU