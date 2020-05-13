29 человек в Псковской области излечились от коронавируса за минувшие сутки, выявлено 11 новых зараженных

13 Май 2020 2020-05-13T10:47:55+03:00

12 мая в Псковской области зафиксировано рекордное количество выздоровевших за сутки пациентов с COVID-19

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За минувшие сутки, 12 мая, в Псковской области выявили еще 11 зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших с момента начала пандемии достигло 351. При этом за прошедший день зафиксировано рекордное количество выздоровевших — 29 человек. Общее число выздоровевших достигло 96. Число умерших с конца апреля не менялось и равно 8.

Также за сутки проведено 360 новых исследований на коронавирус, их общее число достигло 14014.

Статистика распространения пандемии в муниципалитетах Псковской области по данным на утро 13 мая выглядит следующим образом (в скобках указаны изменения за сутки):

Псков – 108 (+8)

Островский район – 53

Невельский район – 30

Великие Луки – 26

Новосокольнический район – 25

Псковский район – 24 (+2)

Гдовский район – 18

Струго-Красненский район – 9

Дедовичский район – 8 (+1)

Порховский район – 7

Опочецкий район – 6

Печорский район – 6

Пустошкинский район – 6

Великолукский район – 4

Красногородский район – 3

Новоржевский район – 3

Дновский район – 2

Палкинский район – 2 (+1)

Плюсский район – 2

Пушкиногорский район – 2

Пыталовский район – 2 (-1)

Себежский район – 2

Бежаницкий район – 1

Куньинский район – 1

Усвятский район – 1

ИСТОЧНИК KP.RU