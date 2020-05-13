29 человек в Псковской области излечились от коронавируса за минувшие сутки, выявлено 11 новых зараженных
За минувшие сутки, 12 мая, в Псковской области выявили еще 11 зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших с момента начала пандемии достигло 351. При этом за прошедший день зафиксировано рекордное количество выздоровевших — 29 человек. Общее число выздоровевших достигло 96. Число умерших с конца апреля не менялось и равно 8.
Также за сутки проведено 360 новых исследований на коронавирус, их общее число достигло 14014.
Статистика распространения пандемии в муниципалитетах Псковской области по данным на утро 13 мая выглядит следующим образом (в скобках указаны изменения за сутки):
Псков – 108 (+8)
Островский район – 53
Невельский район – 30
Великие Луки – 26
Новосокольнический район – 25
Псковский район – 24 (+2)
Гдовский район – 18
Струго-Красненский район – 9
Дедовичский район – 8 (+1)
Порховский район – 7
Опочецкий район – 6
Печорский район – 6
Пустошкинский район – 6
Великолукский район – 4
Красногородский район – 3
Новоржевский район – 3
Дновский район – 2
Палкинский район – 2 (+1)
Плюсский район – 2
Пушкиногорский район – 2
Пыталовский район – 2 (-1)
Себежский район – 2
Бежаницкий район – 1
Куньинский район – 1
Усвятский район – 1
ИСТОЧНИК KP.RU