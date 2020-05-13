В связи с прекращением федерального периода нерабочих дней в Псковской области скорректировали комплекс ограничительных мероприятий

13 Май 2020 2020-05-13T10:54:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Псковской области скорректирован комплекс ограничительных мероприятий. Соответствующие изменения во вторник, 12 мая, внес в свой указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» губернатор Михаил Ведерников.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации, в связи с заявлением президента России Владимира Путина о прекращении периода нерабочих дней, перестает действовать постановление администрации Псковской области, определяющее перечень организаций, которые не подпадали под действие указа президента. Поправками в указ губернатора определены компании, которые ранее были прописаны в постановлении и должны продолжать сохранять особый режим работы.

Так, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в срок по 31 мая продолжают осуществлять свою деятельность по приему заявителей исключительно по предварительной записи.

Парикмахерские и косметические салоны также продолжают работать по предварительной записи и с единовременным нахождением во всех помещениях не больше четырех человек, включая работников. Спортивные клубы и фитнес-центры сохраняют режим проведения индивидуальных тренировок на свежем воздухе.

Особые требования сохранены к деятельности стоматологических клиник. В период по 31 мая они должны работать по предварительной записи (кроме случаев оказания экстренной помощи). Пациенты обязаны соблюдать социальную дистанцию, находиться в перчатках, а также в масках или респираторах (за исключением времени непосредственного оказания стоматологических услуг).

Причем, все данные организации и те компании, работа которых не была приостановлена указом губернатора, в обязательном порядке должны продолжать соблюдать санитарно-противоэпидемические мероприятия. К ним, например, относятся влажная уборка, проветривание помещений, дезинфекция, разделение рабочих потоков, соблюдение социальной дистанции, ношение сотрудниками защитных масок и перчаток.

Кроме того, указом губернатора для граждан введен обязательный перчаточный режим в общественном транспорте, включая легковое такси.

Текст нового указа губернатора опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

ИСТОЧНИК KP.RU