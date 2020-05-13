Весенняя призывная кампания в Псковской области может стартовать 18 мая

13 Май 2020 2020-05-13T11:20:30+03:00

Главный санитарный врач Псковской области и глава Псковоблздрава высказались за перенос старта призывной кампании на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Фото: Дарья ХВАТКОВА

Изменить размер текста: A A

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников допустил возможность начать весеннюю призывную кампанию 18 мая, если в регионе будет складываться благоприятная эпидемическая обстановка. Окончательное решение о начале призыва будет принято на ближайшем заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции нового типа, заявил глава региона во вторник, 12 мая, в ходе расширенного заседания региональной призывной комиссии.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации, Михаил Ведерников напомнил, что пока эпидемиологическая обстановка остается непростой: «Во время «майских» праздников на территории Псковской области находилось около 1 млн человек. Наша задача — не допустить возникновения бесконтрольного очага заболеваемости».

«Вчера Президент России заявил о возможности по усмотрению регионов аккуратно и постепенно снимать ограничительные меры. Все это мы должны делать внимательно и взвешенно. Все решения необходимо принимать после получения исчерпывающей информации о том, как мы прошли «майские» праздники. Точкой отсчета мы считаем понедельник, 11 мая. Исходя из этого, решить, какие шаги предпринять для ослабления ограничений, мы сможем не раньше пятницы», — подчеркнул Михаил Ведерников и призвал все стороны к открытому диалогу по вопросам организации работы призывных комиссий в регионе.

В свою очередь временно исполняющий обязанности военного комиссара Псковской области Сергей Середюк заверил, что призывные пункты муниципальных образований, сборный пункт области готовы к проведению весеннего призыва граждан и отправке новобранцев в ряды Вооруженных Сил России. Созданы необходимые запасы СИЗ и дезинфицирующих средств, а также тестов на COVID-19, которые поступили по линии Министерства обороны РФ. Дополнительно разработаны алгоритмы работы, необходимые для недопущения распространения коронавирусной инфекции нового типа как среди призывников, так и среди сотрудников комиссий.

«На состоявшейся в конце апреля коллегии руководством Минобороны РФ принято решение о начале работы медицинских и призывных комиссий в субъектах с 12 мая, первые отправки планируется провести 20 мая. Тем не менее необходимо учитывать эпидемиологическую обстановку в каждом отдельном субъекте РФ», — заметил Сергей Сердюк.

Он добавил, что в действующие соединения Вооруженных Сил за время весеннего призыва направятся около 900 жителей региона.

В свою очередь главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук и председатель регионального Комитета по здравоохранению Марина Гаращенко высказались за перенос даты начала весеннего призыва на более поздний срок.

Кроме того, руководитель областного Управления Роспотребнадзора отметил, что практические занятия по управлению транспортными средствами на базе автошкол регионального отделения ДОСААФ России могут быть организованы при тщательном соблюдении эпидемиологических мер, например, дезинфекции салона автомобиля и использовании средств индивидуальной защиты.

Михаил Ведерников поручил отделению ДОСААФ России и военному комиссариату Псковской области разработать алгоритмы по безопасной организации работы. Дополнительно участники совещания обсудили вопрос проведения тестирования призывников на наличие коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU