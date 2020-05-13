29-летняя великолукчанка обманом лишила денег 9 человек

13 Май 2020 2020-05-13T11:36:13+03:00

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В полицию Пскова обратился с заявлением 32-летний местный житель, который пояснил стражам порядка, что неустановленное лицо через социальные сети завладело его денежными средствами. В ходе расследования выяснилось, что к этому преступлению причастна великолучанка 1991 года рождения, от мошеннических действий которой пострадали не менее 9 жителей области.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, еще в середине февраля в популярной соцсети пскович познакомился с жительницей региона. Спустя некоторое время девушка пожаловалась собеседнику, что находится в тяжелой материальной ситуации и остро нуждается в деньгах. Она опросила у мужчины в долг 3 тысячи рублей — а после получения необходимой суммы перестала отвечать на личные сообщения.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой. Ранее девушка уже была судима, а в содеянном она призналась.

При этом жительница Великих Лук региона созналась, что подобных случаев в ее биографии было достаточно много: подобное общение с доверчивыми гражданами с целью наживы злоумышленница начала еще в 2019 году.

Как только контакт с собеседником был налажен, девушка ссылалась на необходимость купить лекарства, билет на поезд, тяжелую жизненную ситуацию и просила взаймы. Однако, возвращать денежные средства великолучанка не собиралась.

Сейчас сотрудниками УМВД России по Псковской области установлено 9 аналогичных эпизодов, совершенных 29-летней великолучанкой, ведется работа по выявлению других преступлений. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU