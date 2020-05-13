В Идрице полиция по «горячим следам» раскрыла ограбление пенсионера

13 Май 2020 2020-05-13T11:51:43+03:00

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Во вторник, 12 мая, около 13 часов в поселке Идрица Себежского района у пенсионера 1954 года рождения, проживающего в доме по улице Пролетарской, грабитель открыто похитил деньги и скрылся. Потерпевший сразу же сообщил о произошедшем в полицию, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, незамедлительно проведенных сотрудниками межрайонного отдела МВД России «Себежский», по подозрению в грабеже по горячим следам был задержан 28-летний безработный местный житель, который только в мае вернулся из мест лишения свободы. Он дал признательные показания. Часть похищенного у него изъята.

По версии следствия, 12 мая подозреваемый вместе со своим приятелем распивал спиртное, и в ходе застолья узнал, что в доме по соседству пожилой мужчина получил пенсию. Под видом соседа он зашел в дом пенсионера и открыто похитил у него 7000 тысяч рублей. На эти деньги злоумышленник намеревался приобрести спиртное для продолжения застолья.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет. Проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU