В областном комитете соцзащиты число заразившихся коронавирусом сотрудников увеличилось до 4
Очаг коронавирусной инфекции в администрации Псковской области разрастается.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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В комитете соцзащиты населения Псковской области уже у 4 сотрудников обнаружена коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом сегодня, 13 мая, сообщила первый вице-губернатор Вера Емельянова в ходе прямого эфира ПАИ-live.
Он отметила, что все инфицированные находятся на карантине, а контактировавшие с ними люди обследованы и изолированы.
«Зараженные чувствуют себя удовлетворительно. Надеемся, что скоро все станут в строй, – отметила вице-губернатор. – Комитет работает в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU