В областном комитете соцзащиты число заразившихся коронавирусом сотрудников увеличилось до 4

13 Май 2020 2020-05-13T11:59:12+03:00

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В комитете соцзащиты населения Псковской области уже у 4 сотрудников обнаружена коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом сегодня, 13 мая, сообщила первый вице-губернатор Вера Емельянова в ходе прямого эфира ПАИ-live.

Он отметила, что все инфицированные находятся на карантине, а контактировавшие с ними люди обследованы и изолированы.

«Зараженные чувствуют себя удовлетворительно. Надеемся, что скоро все станут в строй, – отметила вице-губернатор. – Комитет работает в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU