До 22 мая в Пскове будет перекрыт участок улицы Максима Горького на пересечении с Рижским проспектом
В связи с проведением работ по реконструкции Рижского проспекта до 22 мая временно закрыт для движения автотранспорта участок улицы Максима Горького от Рижского проспекта в направлении Комсомольской площади. В качестве объезда определена улица Петровская, сообщили «Комсомольской правде в Пскове в пресс-службе муниципалитета».
Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит автомобилистов учесть данную информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда.
При движении водителей просят обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.
ИСТОЧНИК KP.RU