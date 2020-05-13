До 22 мая в Пскове будет перекрыт участок улицы Максима Горького на пересечении с Рижским проспектом

13 Май 2020 2020-05-13T12:37:07+03:00

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В связи с проведением работ по реконструкции Рижского проспекта до 22 мая временно закрыт для движения автотранспорта участок улицы Максима Горького от Рижского проспекта в направлении Комсомольской площади. В качестве объезда определена улица Петровская, сообщили «Комсомольской правде в Пскове в пресс-службе муниципалитета».

Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит автомобилистов учесть данную информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда.

При движении водителей просят обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU