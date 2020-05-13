Михаил Ведерников выразил признательность медсестрам за их самоотверженный труд

13 Май 2020 2020-05-13T12:57:45+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте поздравил медсестер с профессиональным праздником — Международным днем медицинской сестры.

«В системе здравоохранения принципиально важен каждый ее элемент. Однако именно медсестры поддерживают здоровую атмосферу в больнице, обеспечивают качество выполнения всех базовых процедур и уход за пациентами, — написал губернатор. — Вы – душа любого лечебного учреждения, многие из вас сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусом, и, несмотря на все трудности, круглосуточно помогают пациентам легче переносить действительно непростой курс лечения. Благодарю вас за самоотверженныи труд! Желаю вам сил, терпения, крепкого здоровья и благополучия!»

ИСТОЧНИК KP.RU