2020-05-13T13:51:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заразившихся коронавирусом в Псковской области выросло до 358 чекловек

Олег Томилин
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Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, выявленных в Псковской области, достигло 358 человек, сообщили сегодня, 13 мая, на заседании регионального оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики губернатор Михаил Ведерников. Об этом сообщает «Псковское агентство информации».

Глава региона высказал мнение, что Псковская область уже близка к пику заболеваемости коронавирусом.

«Важно, что благодаря слаженной межведомственной работе динамика существенно снизилась и она меньше, чем прогнозируемая», - добавил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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