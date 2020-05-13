Бежаницкие полицейские раскрыли угон иномарки

13 Май 2020 2020-05-13T13:57:06+03:00

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В Бежаницком районе сегодня, 13 мая, полицейские оперативно задержали автоугонщика, который минувшей ночью в поселке Красный Луч угнал автомобиль Nissan, припаркованный возле дома на улице Зеленая Горка и принадлежащий жителю Санкт-Петербурга.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, получив сообщение об угоне, сотрудники межрайонного отдела МВД России «Бежаницкий» провели необходимые поисковые мероприятия и на 14-ом километре дороги Бежаницы – Сущево – Цевло Бежаницкого района задержали подозреваемого. При этом выяснилось, что автоугонщик — местный житель 1983 года рождения — управлял угнанной иномаркой, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него не было и водительского удостоверения.

Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках расследования возбужденного уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU