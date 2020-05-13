2020-05-13T14:15:55+03:00
Недвижимость

Квартиры в новостройках Пскова подорожают на 10 % — представитель крупного псковского застройщика

Олег Томилин
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Цены вырастут из-за изменений законодательства о долевом строительстве.Цены вырастут из-за изменений законодательства о долевом строительстве.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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В Пскове ожидается рост цен на квартиры в новостройках на 10 %. Об этом сегодня, 13 мая, в эфире ПАИ-live заявила заместитель руководителя группы компаний «ЛУГ» — одного из крупнейших застройщиков в Пскове — Светлана Сибелькова.

По ее словам, на рост цен повлияют изменения в федеральный закон о долевом строительстве №214-ФЗ, которые вступят в силу летом.

«Сейчас новосёлы — соучастники стройки, мы строим за их счёт. Но в начале строительства застройщик платит деньгами исключительно банковскими или своими, а деньги от продажи квартир он сможет распечатать после ввода дома в эксплуатацию. Дом строится 1,5-2 года, и всё это время застройщик платит деньгами банка, плюс инфляция. Поэтому, чтобы получить деньги и проект состоялся бы, цены вырастут, чтобы в итоге появилась экономическая целесообразность», — объяснила Светлана Сибелькова.

При этом она отметила, что цены вырастут не одномоментно. «Дома в высокой стадии готовности продаются ещё по старому закону, но их всё меньше. Все новые объекты, которые стартуют в 2020-2021 годах, будут строиться по новой схеме и продаваться по новым ценам», — сказала она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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