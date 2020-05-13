Определены 10 молодежных проектов, которые получат гранты администрации Псковской области в 2020 году

13 Май 2020 2020-05-13T14:39:54+03:00

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В Псковской области подвели итоги регионального грантового конкурса среди физических лиц в возрасте от 18 до 35 лет, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации.

Конкурсная комиссия определила 10 лучших молодежных проектов, которые получат поддержку региональных властей. Проекты победителей будут реализовываться в Гдовском, Палкинском, Пыталовском, Печорском, Порховском, Новоржевском, Островском, Дедовическом, Дновском, Бежаницком, Пушкиногорском, Плюсском, Опочецком, Струго-Красненском, Невельском, Себежском районах, а также в городах Пскове и Великие Луки.

Максимальная сумма гранта составила 200 тысяч рублей.

Лидирующую позицию в рейтинге конкурсной комиссии заняли Роман Кукоба с Арт-проектом граффити «Нам жить и помнить!» и Кирилл Кочнев, который готов реализовать «Брейк-данс Лигу Псковской области. Малым городам — большие возможности».

В числе победителей: Сергей Арефьев с проектом «Развитие дополнительного образования в отдаленных городах и поселках», Тагуи Багдасарян «Я живу на улице героя», Мария Васильева «Дом добра», Кирилл Михайлов «Молодежный кубок Псковской области «Лучше дома» взгляд в «Прошлое».

Поддержка также будет оказана на реализацию проектов «Имя им — «Доброта» (автор - Анна Лебедева), «Свидетели Победы» (автор - Ольга Мауль), «Школа выживания» (автор - Светлана Степанова) и «Цветущий поселок» от Виктории Цапаевой.

В этом году на грантовый конкурс Псковской области всего было подано 48 заявок со всех муниципалитетов. На поддержку лучших молодежных проектов направлено 1 млн рублей. Средства предусмотрены подпрограммой «Молодое поколение Псковской области» региональной госпрограммы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики». Организатором конкурса выступает управление общественных проектов и молодежной политики администрации области.

ИСТОЧНИК KP.RU