МЧС предупредило о приближении к Псковской области грозового фронта

13 Май 2020 2020-05-13T15:20:02+03:00

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В ближайшие 3 часа в Псковской области ожидаются грозы — сообщение о неблагоприятном погодном явлении в 14:30 распространило главное управление МЧС по Псковской области.

В связи с этим в ведомстве рекомендуют гражданам по возможности не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы во избежание сквозняка, а также не топить печи, так как выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. По этой же причине при грозе следует затушить костер.

Кроме того, не следует находиться на крыше и около токоотвода и заземлителя.

Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн, рекомендуется отключить радио и телевизор, избегать использования телефона, в том числе сотового, и электроприборов, не касаться металлических предметов.

Людям, попавшим в грозу на открытой местности, следует отключить сотовый телефон и другие устройства, не рекомендуется использовать зонты. Также нельзя прятаться под высокими деревья, особенно стоящими отдельно. По статистике наиболее опасны дуб, тополь, ель, сосна;

При отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею. Тело должно иметь по возможности меньшую площадь соприкосновения с землёй. При пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

Наконец, во время грозы нельзя купаться в водоемах, не следует бегать, ездить на велосипеде. Если в поисках укрытия, вам необходимо пересечь открытое пространство – не бегите, идите спокойным шагом.

ИСТОЧНИК KP.RU