Более 100 тысяч рублей лишились жительницы Пскова, Великих Лук и Бежаницкого района из-за дистанционного мошенничества

13 Май 2020 2020-05-13T15:27:21+03:00

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В Пскове, Великих Луках и Бежаницком районе появились новые пострадавшие от действий телефонных мошенников.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, 12 мая жительнице Бежаницкого района 1965 года рождения позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка. Под предлогомпредотвращения несанкционированной транзакции денег с банковской карты женщины он завладел принадлежащими ей средствами на сумму около 37 тысяч рублей.

В тот же день в результате аналогичной мошеннической схемы 25-летняя псковичка, доверившись мнимому банковскому сотруднику, не досчиталась на своей банковской карте около 30 тысяч рублей. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

Еще две гражданки — из Великих Лук и поселка Бежаницы, 1959 и 1987 годов рождения — тоже стали жертвами дистанционного мошенничества и потеряли в общей сложности около 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU