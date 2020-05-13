В Псковской области вывели из эксплуатации аппараты ИВЛ «Авента-М» Уралприборзавода после случая возгорания в Петербурге

13 Май 2020 2020-05-13T19:50:41+03:00

В Псковской области уже работали 10 аппаратов «Авента-М», а всего должны были поступить в апреле-мае 27 приборов.

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В Псковской области временно вывели из эксплуатации все 10 уже подключенных аппаратов ИВЛ «Авента-М» Уральского приборостроительного завода, которые использовались для лечения «тяжелых» пациентов с коронавирусной инфекцией. Соответствующее требование после случая возгорания подобного аппарата в одной из больниц Санкт-Петербурга принял Росздравнадзор.

Как сообщает «Псковское агентство информации» со ссылкой на заместителя председателя областного комитета по здравоохранению Дениса Сачкова, по линии Минпромторга в Псковскую городскую больницу, перепрофилированную в региональный covid-центр, согласно контракту должно было поступить совокупно 27 таких аппаратов — 10 в апреле и 17 в мае. Подключить к пациентам успели только 10 аппаратов.

По словам Дениса Сачкова, заменить эти аппараты в медучреждении могут только на аппараты аналогичного класса, но старших годов выпуска.

Замруководителя Псковоблздрава выразил уверенность, что эта ситуация не скажется на лечебном процессе.

«Мне кажется, в ближайшее время выяснится причина возгорания аппаратов ИВЛ, это была неправильная эксплуатация аппарата или брак всей партии. Если это был брак, то мы всю партию отправим в место назначения, если неправильная эксплуатация — то если нам разрешат, мы и дальше будем их использовать. У городской больницы никаких нареканий на аппараты за время использования, одна неделя, не было», — сказал Денис Сачков.

Напомним, из-за возгорания аппарата «Авента-М» в петербургской больнице произошёл пожар, из-за которого погибли 5 пациентов. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание.

ИСТОЧНИК KP.RU