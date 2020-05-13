14 мая в Псковской области местами ожидаются кратковременные дожди

13 Май 2020 2020-05-13T19:56:00+03:00

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В четверг, 14 мая, на территории Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном главном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в четверг ожидается западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду и низкое атмосферное давление.

Температура по области: ночью -1…+4 градусов Цельсия, днем +8…+13 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU