14 мая в Псковской области местами ожидаются кратковременные дожди
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В четверг, 14 мая, на территории Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном главном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Также в четверг ожидается западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду и низкое атмосферное давление.
Температура по области: ночью -1…+4 градусов Цельсия, днем +8…+13 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU