Жители Псковской области могли наблюдать редкое природное явление - трубчатые облака

13 Май 2020 2020-05-13T23:29:47+03:00

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Сегодня, 13 мая, жители Псковской области после дождя могли наблюдать в небе редкое для этих широт природное явление — трубчатые облака.

Как сообщает «Псковское агентство информации», это довольно редкое в регионе явление, его можно наблюдать в среднем 1-2 раза за десятки лет. Такие облака можно встретить преимущественно в тропических широтах и связаны они с образованием тропических циклонов.

ИСТОЧНИК KP.RU