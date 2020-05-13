Жители Псковской области могли наблюдать редкое природное явление - трубчатые облака
Фото Андреса Филиппова.
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Сегодня, 13 мая, жители Псковской области после дождя могли наблюдать в небе редкое для этих широт природное явление — трубчатые облака.
Как сообщает «Псковское агентство информации», это довольно редкое в регионе явление, его можно наблюдать в среднем 1-2 раза за десятки лет. Такие облака можно встретить преимущественно в тропических широтах и связаны они с образованием тропических циклонов.
ИСТОЧНИК KP.RU