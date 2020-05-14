17 зараженных коронавирусом выявили в Псковской области 13 мая, число выздоровевших перевалило за сотню

14 Май 2020 2020-05-14T09:37:03+03:00

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За минувшие сутки, 13 мая, в Псковской области зарегистрирован прирост заболевших коронавирусом COVID-19 на 17 человек, общее число зараженных с момента начала пандемии достигло 368. При этом на 6 человек увеличилось число выздоровевших, их общее число достигло 102. Число умерших с конца апреля — после изменения методики подсчета — не менялось и равно 8.

Также за 14 мая было проведено 426 тестов на коронавирус, их общее число за все время достигло 14 440.

Статистика распределения пандемии в муниципалитетах Псковской области выглядит следующим образом (в скобках указан суточный прирост):

Псков – 116 (+8)

Островский район – 53

Великие Луки – 30 (+4)

Невельский район – 30

Псковский район – 28 (+4)

Новосокольнический район – 25

Гдовский район – 18

Струго-Красненский район – 9

Порховский район – 8 (+1)

Дедовичский район – 8

Опочецкий район – 6

Пустошкинский район – 6

Печорский район – 6

Великолукский район – 4

Красногородский район – 3

Новоржевский район – 3

Дновский район – 2

Палкинский район – 2

Плюсский район – 2

Пушкиногорский район – 2

Пыталовский район – 2

Себежский район – 2

Бежаницкий район – 1

Куньинский район - 1

Усвятский район - 1

ИСТОЧНИК KP.RU