17 зараженных коронавирусом выявили в Псковской области 13 мая, число выздоровевших перевалило за сотню
За минувшие сутки, 13 мая, в Псковской области зарегистрирован прирост заболевших коронавирусом COVID-19 на 17 человек, общее число зараженных с момента начала пандемии достигло 368. При этом на 6 человек увеличилось число выздоровевших, их общее число достигло 102. Число умерших с конца апреля — после изменения методики подсчета — не менялось и равно 8.
Также за 14 мая было проведено 426 тестов на коронавирус, их общее число за все время достигло 14 440.
Статистика распределения пандемии в муниципалитетах Псковской области выглядит следующим образом (в скобках указан суточный прирост):
Псков – 116 (+8)
Островский район – 53
Великие Луки – 30 (+4)
Невельский район – 30
Псковский район – 28 (+4)
Новосокольнический район – 25
Гдовский район – 18
Струго-Красненский район – 9
Порховский район – 8 (+1)
Дедовичский район – 8
Опочецкий район – 6
Пустошкинский район – 6
Печорский район – 6
Великолукский район – 4
Красногородский район – 3
Новоржевский район – 3
Дновский район – 2
Палкинский район – 2
Плюсский район – 2
Пушкиногорский район – 2
Пыталовский район – 2
Себежский район – 2
Бежаницкий район – 1
Куньинский район - 1
Усвятский район - 1
ИСТОЧНИК KP.RU