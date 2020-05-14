Ночью загорелись дома в Струго-Красненском и Островском районах

14 Май 2020 2020-05-14T09:45:46+03:00

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Минувший ночью в Псковской области произошло 2 пожара, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном главном управлении МЧС.

В 02:24 на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании в жилом доме, расположенном в деревне Посткино Новосельской волости Струго-Красненского района. Возгорание тушили 6 пожарных при помощи 2 единиц техники.

Затем в 03:50 поступило сообщение о возгорании в дачном доме в деревне Свеклино Островской волости Островского района. Там возгорание ликвидировали также 6 сотрудников ведомства при помощи 2 единиц техники.

Сведений о пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU