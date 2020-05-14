Ночью загорелись дома в Струго-Красненском и Островском районах
Минувший ночью в Псковской области произошло 2 пожара, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном главном управлении МЧС.
В 02:24 на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании в жилом доме, расположенном в деревне Посткино Новосельской волости Струго-Красненского района. Возгорание тушили 6 пожарных при помощи 2 единиц техники.
Затем в 03:50 поступило сообщение о возгорании в дачном доме в деревне Свеклино Островской волости Островского района. Там возгорание ликвидировали также 6 сотрудников ведомства при помощи 2 единиц техники.
Сведений о пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU